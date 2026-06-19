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Concert | Pony Pony Run Run Les Abattoirs Cognac

Concert | Pony Pony Run Run Les Abattoirs Cognac jeudi 3 décembre 2026.

Lieu
Les Abattoirs
Adresse
33 rue des Gabariers
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Cognac

Concert | Pony Pony Run Run

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 19:00:00
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Pony Pony Run Run signe aujourd’hui un retour aussi inattendu que furieusement excitant.
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06  contact@lesabattoirs-cognac.fr

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English :

Pony Pony Run Run is making a comeback today that’s as unexpected as it is wildly exciting.

L’événement Concert | Pony Pony Run Run Cognac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac

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