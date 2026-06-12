Concert pop rock Les Vickings Triple Five Triple Five Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Concert pop rock Les Vickings Triple Five

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Vikings débarquent au Triple Five pour un concert Pop Rock en live de 20h30 à 22h30. Et parce qu’on ne s’arrête pas là, la soirée continue avec un DJ Set jusqu’à 1h.

.

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vikings arrive at Triple Five for a live Pop Rock concert from 8:30pm to 10:30pm. And because we?re not stopping there, the evening continues with a DJ set until 1am.

L’événement Concert pop rock Les Vickings Triple Five Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme