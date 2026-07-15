Concert pour deux violons au Mesnil-en-Vallée Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Concert pour deux violons au Mesnil-en-Vallée

Le Mesnil-en-Vallée 6 Rue des Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Assistez à un concert de duo pour deux violons au prieuré la Bretèche, suivi d’un apéritif avec les volontaires de l’association Arcade.

Venez vous rassembler autour de ce prieuré, lieu de patrimoine d’Anjou, et partager un moment convivial avec les jeunes bénévoles Arcade.

Libre participation aux frais. Ce concert soutient la restauration du prieuré la Bretèche grâce à vos dons !

L’association Arcade fondée en 2019 organise des chantiers participatifs de restauration du patrimoine rural à destination de jeunes bénévoles (18-30 ans). Par sa mission, elle œuvre également à recréer du lien social autour de ces lieux. Découvrez tous nos lieux et propositions de chantiers sur le site internet. .

Le Mesnil-en-Vallée 6 Rue des Mauges Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 39 58 49 evenements@patrimoine-arcade.fr

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English :

Come see a concert featuring a duo of two violins at the Prieuré de la Bretèche, followed by an aperitif with volunteers from the Arcade association.

L’événement Concert pour deux violons au Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges