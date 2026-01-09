Informations pratiques

Wissembourg

Concert pour flûte et orgue Musiques françaises

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Avec un programme plein de poésie, Laura Matz à la flûte traversière et François Alonso De Val à l’orgue, vont vous faire découvrir la musique française à travers les siècles. Grâce à un système vidéo retransmis en direct, le public peut voir les musiciens en action.

Avec un programme plein de poésie, Laura Matz à la flûte traversière et François Alonso De Val à l’orgue, vont vous faire découvrir la musique française à travers les siècles. Grâce à un système vidéo retransmis en direct, le public peut voir les musiciens en action. 0 .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

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English :

With a program brimming with poetry, Laura Matz on the transverse flute and François Alonso De Val on the organ will take you on a journey through French music across the centuries. Thanks to a live video feed, the audience can watch the musicians perform.

L’événement Concert pour flûte et orgue Musiques françaises Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte