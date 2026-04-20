Concert Prewn Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Prewn

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Prewn Rock Indie

Il y a deux ans, l’autrice-compositrice-interprète Prewn avait marqué les ondes avec son premier album Through The Window, dévoilant un sacré talent. Elle revient cette année avec un nouvel opus, System. S’il paraît d’emblée intransigeant, c’est parce qu’il n’a jamais vraiment été conçu pour une consommation publique. Raconté au fil de neuf nouvelles chansons saisissantes, l’album est un journal intime rendu public qui retrace un parcours profondément personnel à travers l’obscurité de la dépression, mais toujours ponctué de moments d’humour, d’égoïsme et d’introspection. Avec sa voix inimitable et les instruments qu’elle enregistre elle-même, Prewn crée une dynamique de tension et de relâchement tout à fait singulière.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Prewn

L’événement Concert Prewn Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie