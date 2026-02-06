Concert Proforum

Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le chœur d’hommes Proforum donnera un concert en l’abbatiale le dimanche 26 juillet 2026 à 17h

.

Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

The Proforum men’s choir will give a concert in the abbey church on Sunday, July 26, 2026 at 5 p.m

L'événement Concert Proforum La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-02-06