Concert Proforum La Chaise-Dieu
Concert Proforum La Chaise-Dieu dimanche 26 juillet 2026.
Concert Proforum
Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le chœur d’hommes Proforum donnera un concert en l’abbatiale le dimanche 26 juillet 2026 à 17h
.
Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
English :
The Proforum men’s choir will give a concert in the abbey church on Sunday, July 26, 2026 at 5 p.m
