Concert-Promenade – « Le cœur de la terre, le souffle du ciel », Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Concert-Promenade – « Le cœur de la terre, le souffle du ciel » 6 et 7 juin Parc du château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Avec le soutien de Culture 70

Avec Pierre Hamon (flûtiste) et Florent Tisseyre (percussionniste)

Ce concert met en résonance les forces complémentaires : la Terre, profonde et pulsante, et le Ciel, lumineux et mouvant. Flûtes, percussions, conques et voix se répondent dans une dramaturgie inspirée des cosmogonies mayas et aztèques, et plus largement des grandes civilisations pré-colombiennes. Cette proposition artistique s’inscrit également dans le cadre des célébrations des 40 ans du jumelage entre le Département de la Haute-Saône et les communes de San Rafael, Jicaltepec et Nautla, au Mexique. Elle célèbre quatre décennies d’échanges culturels et d’amitié entre les territoires.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

Avec le soutien de Culture 70

© Hervé Pouyfourcat