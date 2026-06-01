Animations & visite du parc du château de Ray-sur-Saône, Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Animations & visite du parc du château de Ray-sur-Saône Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Groupes limités à 18 personnes │Réservation sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le site du château de Ray-sur-Saône sous un nouveau jour à travers ses arbres remarquables et l’histoire de son parc.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) vous propose une visite guidée gratuite d’environ une heure qui vous fera voyager à travers le temps et les saisons.

Départs de la visite le dimanche 7 juin 2026 à 10h, 11h30,13h30 et 15h.

À notre stand, vous pourrez également profiter d’animations tout public autour des arbres et des aménagements paysagers du parc.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

Venez découvrir le site du château de Ray-sur-Saône sous un nouveau jour à travers ses arbres remarquables et l’histoire de son parc.

© CAUE70