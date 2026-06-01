Exposition : La Nef des Histoires, Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Exposition : La Nef des Histoires Samedi 6 juin, 10h00 Parc du château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Réservation sur place – Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

L’arÊTE : l’art d’être tous ensemble

L’exposition présentée dans le parc donne à voir une collection de marottes réalisées au Café des pratiques par les habitués et les passants de ce lieu d’accueil, lors d’ateliers conduits par l’artiste plasticienne Élisabeth Gerl. Grandes ou petites, leurs têtes en terre cuite montées sur bâton et habillées de textiles et de perles racontent des histoires collectives, nées du faire ensemble.

La Nef des Histoires est une invitation à regarder, à cueillir, à créer, et à laisser advenir les formes que le monde nous tend.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

L’arÊTE : l’art d’être tous ensemble

© Adrina Kabashi