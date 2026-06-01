Visite à la loupe – Les vues du château, Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Visite à la loupe – Les vues du château 6 et 7 juin Parc du château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Inscription sur place | Gratuit | Limité à 18 personnes | Toutes les 40 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Durant cette visite express, admirez les vues imprenables sur la Saône et les paysages de Ray-sur-Saône depuis l’intérieur du Château de Ray. À travers ses fenêtres, découvrez toute la richesse du site et ses somptueux panoramas sur la nature environnante, entre ancien lieu de défense et espace de plaisance.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

Durant cette visite express, admirez les vues imprenables sur la Saône et les paysages de Ray-sur-Saône depuis l’intérieur du Château de Ray. À travers ses fenêtres, découvrez toute la richesse du et…

© Xavier Spertini