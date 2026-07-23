CONCERT Puppetmastaz Dans le cadre du MFEST Amiens
samedi 10 octobre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Puppetmastaz Dans le cadre du MFEST
58bis rue saint-leu Amiens Somme
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
SAM. 10 OCTOBRE 2026
20:00
Puppetmastaz (hip-hop & puppets | ALL)
Le MFEST revient ! Festival biennal et international des arts de la marionnette contemporaine, organisé par Le Table de Sable CPV Centre National de la Marionnette à Rivery , le MFest revient et perpétue son partenariat avec La Lune avec un concert que beaucoup de monde attendait !
PUPPETMASTAZ est un collectif de créatures terrestres et extraterrestres.
Ils se sont réunis pour former le tout premier groupe de jouets au monde et ont sorti leur premier album, Humans Get All the Credit, en 2002.
Depuis, ils ont collaboré avec des humains remarquables tels que Chilly Gonzales, Le Peuple de L’Herbe, Modeselektor, Smokey Joe & The Kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthofbronx, et bien d’autres.
En 2026, ils présentent leur tout nouveau spectacle SOLID HONEY TOUR
Leur mélange déjanté de marionnettes réjouissantes, d’humour absurde, de narration et de hip-hop surpuissant promet une expérience inoubliable pour les publics de tous âges.
SAM. 10 OCTOBRE 2026
20:00
Puppetmastaz (hip-hop & puppets | ALL)
Le MFEST revient ! Festival biennal et international des arts de la marionnette contemporaine, organisé par Le Table de Sable CPV Centre National de la Marionnette à Rivery , le MFest revient et perpétue son partenariat avec La Lune avec un concert que beaucoup de monde attendait !
PUPPETMASTAZ est un collectif de créatures terrestres et extraterrestres.
Ils se sont réunis pour former le tout premier groupe de jouets au monde et ont sorti leur premier album, Humans Get All the Credit, en 2002.
Depuis, ils ont collaboré avec des humains remarquables tels que Chilly Gonzales, Le Peuple de L’Herbe, Modeselektor, Smokey Joe & The Kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthofbronx, et bien d’autres.
En 2026, ils présentent leur tout nouveau spectacle SOLID HONEY TOUR
Leur mélange déjanté de marionnettes réjouissantes, d’humour absurde, de narration et de hip-hop surpuissant promet une expérience inoubliable pour les publics de tous âges. .
58bis rue saint-leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
SATURDAY, OCTOBER 10, 2026
8:00 p.m.
Puppetmastaz (hip-hop & puppets | GER)
MFEST is back! A biennial international festival of contemporary puppetry, organized by Le Table de Sable CPV Centre National de la Marionnette à Rivery, MFest is back and continuing its partnership with La Lune with a concert that many have been eagerly awaiting!
PUPPETMASTAZ is a collective of terrestrial and extraterrestrial creatures.
They came together to form the world’s very first toy band and released their debut album, *Humans Get All the Credit*, in 2002.
Since then, they’ve collaborated with remarkable humans such as Chilly Gonzales, Le Peuple de L’Herbe, Modeselektor, Smokey Joe & The Kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthofbronx, and many others.
In 2026, they’ll present their brand-new show: SOLID HONEY TOUR
Their wild mix of delightful puppets, absurd humor, storytelling, and high-energy hip-hop promises an unforgettable experience for audiences of all ages.
L’événement CONCERT Puppetmastaz Dans le cadre du MFEST Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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