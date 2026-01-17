Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon
Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon samedi 19 décembre 2026.
Montluçon
Concert Putain de Renaud
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:30:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
OH MY PROD ! présente
PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence !
.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
OH MY PROD ! presents
FUCKING RENAUD! Not a tribute, a reverence!
L’événement Concert Putain de Renaud Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme
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