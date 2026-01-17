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Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon

Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon samedi 19 décembre 2026.

Lieu : CS 81144

Adresse : Athanor, centre des cultures et congrès

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : 2026-12-19T20:30:00

Fin : 2026-12-19T

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Montluçon

Concert Putain de Renaud

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:30:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

OH MY PROD ! présente
PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence !
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40  accueil@centreathanor.com

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English :

OH MY PROD ! presents
FUCKING RENAUD! Not a tribute, a reverence!

L’événement Concert Putain de Renaud Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme

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