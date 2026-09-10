Concert Quam Dilecta, Le Potager du Dauphin, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Le Potager du Dauphin · Meudon
Informations pratiques
Concert Quam Dilecta Samedi 19 septembre, 17h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Lors des Journées Européennes du Patrimoine au Potager du Dauphin et dans le cadre du Festival OuVERTures, l’ensemble Quam Dilecta propose un tour d’Europe de la musique sacrée avec les plus grands compositeurs et compositrices du 17e siècle. C’est l’époque du baroque le plus expressif, car on met en scène les passions, comme dans le théâtre de Racine, ou dans les œuvres du Caravage ou du Bernin.
Œuvres de Monteverdi, Schütz, Dumont, Leonarda, Purcell.
Distribution :
Louise Decreux, soprano, flûte à bec
Maé Ettioutioui, mezzo, viole de gambe
Eliette Rugiero, clavecin, flûte à bec
Jean-Christophe Frisch, basson de chalumeau, clavecin
Le Festival OuVERTures est soutenu par la Région Île-de-France
SAMEDI 19 SEPTEMBRE – 17h
Chapelle Saint-Georges – Potager du Dauphin
Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles
Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.
Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.
Concert « O Anima Mea », par l’ensemble Quam Dilecta Concert Journées Européennes du Patrimoine
Lucile Ortega-Valentin
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