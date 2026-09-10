Concert Quam Dilecta, Le Potager du Dauphin, Meudon

Informations pratiques

Concert Quam Dilecta Samedi 19 septembre, 17h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lors des Journées Européennes du Patrimoine au Potager du Dauphin et dans le cadre du Festival OuVERTures, l’ensemble Quam Dilecta propose un tour d’Europe de la musique sacrée avec les plus grands compositeurs et compositrices du 17e siècle. C’est l’époque du baroque le plus expressif, car on met en scène les passions, comme dans le théâtre de Racine, ou dans les œuvres du Caravage ou du Bernin.

Œuvres de Monteverdi, Schütz, Dumont, Leonarda, Purcell.

Distribution :

Louise Decreux, soprano, flûte à bec

Maé Ettioutioui, mezzo, viole de gambe

Eliette Rugiero, clavecin, flûte à bec

Jean-Christophe Frisch, basson de chalumeau, clavecin

Le Festival OuVERTures est soutenu par la Région Île-de-France

SAMEDI 19 SEPTEMBRE – 17h

Chapelle Saint-Georges – Potager du Dauphin

Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Concert « O Anima Mea », par l’ensemble Quam Dilecta Concert Journées Européennes du Patrimoine

Lucile Ortega-Valentin