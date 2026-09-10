Pratique du dessin en autonomie, Musée Rodin – Meudon, Meudon

Informations pratiques

Pratique du dessin en autonomie 19 et 20 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pratique du dessin en autonomie

Tout au long de la journée, du matériel de dessin sera à disposition du public à la galerie des plâtres. Dessinateurs en herbe ou chevronnés, tous sont invités à emprunter nos crayons et explorer tous les détails de l’œuvre d’Auguste Rodin.

– Samedi et dimanche, de 10h à 18h | Rendez-vous à La Galerie des Plâtres.

– Tous publics.

– Matériel fourni.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : https://www.musee-rodin.fr/

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr/ »}] La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

Atelier

© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq