Concert | Quatuor Erell Festi Classique Maison Courvoisier Jarnac

Concert | Quatuor Erell Festi Classique
Maison Courvoisier 2 Place du Château Jarnac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 20:30:00
2026-09-24
Viva Italia à la Maison Courvosier avec le Quatuor ERELL au hautbois, violon, alto, et violoncelle !
Maison Courvoisier 2 Place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61
English :
Viva Italia at Maison Courvosier with the ERELL Quartet on oboe, violin, viola and cello!
