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Concert Quatuor Gamma Conservatoire de Tonnerre Tonnerre

Concert Quatuor Gamma Conservatoire de Tonnerre Tonnerre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Tonnerre

Adresse : 6 rue Professeur Abel Minard

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Concert Quatuor Gamma

Conservatoire de Tonnerre 6 rue Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin à 15h
Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles.   .

Conservatoire de Tonnerre 6 rue Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 

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English : Concert Quatuor Gamma

L’événement Concert Quatuor Gamma Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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