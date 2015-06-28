Concert Quatuor Gamma Conservatoire de Tonnerre Tonnerre

Tonnerre

Concert Quatuor Gamma

Conservatoire de Tonnerre 6 rue Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin à 15h

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Conservatoire de Tonnerre 6 rue Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Quatuor Gamma

L’événement Concert Quatuor Gamma Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois