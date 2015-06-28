Concert Quatuor Gamma Conservatoire de Tonnerre Tonnerre
Concert Quatuor Gamma Conservatoire de Tonnerre Tonnerre dimanche 28 juin 2026.
Tonnerre
Concert Quatuor Gamma
Conservatoire de Tonnerre 6 rue Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 juin à 15h
Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles. .
Conservatoire de Tonnerre 6 rue Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26
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English : Concert Quatuor Gamma
L’événement Concert Quatuor Gamma Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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