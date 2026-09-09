Concert Quatuor Sainte Victoire Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Quatuor Sainte Victoire

Vendredi 30 octobre 2026 de 20h à 22h. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 22:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Extraits de cantates, oratorios,concertos. Chorals et variations de choral. Prelude et fugue. Transcription chorale.

Œuvres de Bach, Haydn, Brahms, Villette.



Interprètes

● M.Segret,hautbois

● M.D. Mabire, violon

● J.M.Regoli, trompette

● B.Gely,orgue. .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 39 56 98 aixenorgues@gmail.com

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English :

Excerpts from cantatas, oratorios, and concertos. Chorales and chorale variations. Prelude and fugue. Choral transcriptions.

L’événement Concert Quatuor Sainte Victoire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence