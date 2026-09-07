Concert Quatuor sol, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Concert Quatuor sol Samedi 19 septembre, 18h00 Fort de Vancia Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le quatuor à cordes se propose d’interpréter un programme d’environ 1h de musique avec les pièces suivantes dans le cadre exceptionnel du fort de Vancia :

– Quatuor n°6 de Chostakovitch

– Quatuor n°1 de Villa Lobos

– Canon de Pachelbel

– Extraits de Carmen de Bizet

Buvette sur place proposée par les Artisans du for

Fort de Vancia Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 50 http://www.ville-rillieux-la-pape.fr Ce fort de 23 000 m², construit selon le système défini par Séré de Rivières, est situé sur deux communes : Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village. Il fait partie de la ceinture de défense de Lyon construite après 1870. Il est aujourd’hui inutilisé. Bus C5 : Vancia-Village.

Le quatuor à cordes se propose d’interpréter un programme d’environ 1h de musique avec les pièces suivantes dans le cadre exceptionnel du fort de Vancia :

© service culture – ville de Rillieux-la-Pape