Rosheim

Concert Red Hat Chicky Players

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le show des Red Hat Chicky Players est un condensé d’énergie et de partage au Schnakeloch ! Buvette et petite restauration sur place.

Le show des Red Hat Chicky Players est un condensé d’énergie et de partage. A l’instar du groupe auquel ils rendent un hommage sincère et puissant, les Red Hat Chicky Players pimentent leur set grâce à une présence scénique de tous les instants et à des séquences d’improvisation collective. Un son précis et fidèle pour un live détonnant et dynamique !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

The Red Hat Chicky Players show at the Schnakeloch is all about energy and sharing! Refreshments and snacks on site.

L’événement Concert Red Hat Chicky Players Rosheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile