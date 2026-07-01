Informations pratiques

Massy

Concert Red House

25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Chicago Blues. Spécial Guest Elier (Percus Cubaines).

Possibilité de se restaurer. .

25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34 labyrinthe.artmazia@gmail.com

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English : Concert Red House

L’événement Concert Red House Massy a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Bray Eawy