AGENDA · Massy
Concert Red House Massy
samedi 11 juillet 2026 · Massy
Informations pratiques
Massy
Concert Red House
25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Chicago Blues. Spécial Guest Elier (Percus Cubaines).
Possibilité de se restaurer. .
25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34 labyrinthe.artmazia@gmail.com
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English : Concert Red House
L’événement Concert Red House Massy a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Bray Eawy
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