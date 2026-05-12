Concert Red Moon Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Red Moon

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Red Moon (Afro/Reggae/Rock). Ce duo propose des reprises du légendaire Bob Marley, des Toots and the Maytals, de Ben Harper ou de l’immense Jimi Hendrix, sans oublier des compositions originales de Rythm’n’Groove. Red Moon vous transportera, le temps d’un concert au fil du son des Grooves Reggae, des rytmiques africaine et de la Rock Music !!! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Red Moon Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine