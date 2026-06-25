Concert reggae: Akylisso Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Concert reggae: Akylisso

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez vibrer au son reggae roots d’Akylisso ! Une soirée pleine de good vibes, de sourires et de rythmes chaloupés ☀️

Installe-toi, savoure… et laisse la musique faire le reste.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Come and groove to the roots reggae sounds of Akylisso! An evening full of good vibes, smiles, and groovy rhythms??

Sit back, relax… and let the music do the rest.

L’événement Concert reggae: Akylisso Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme