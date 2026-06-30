Concert Reggae Dub Vibes Espace Bocapole Bressuire
samedi 5 décembre 2026 · Espace Bocapole · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Concert Reggae Dub Vibes
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 37.45 – 37.45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05 03:30:00
Date(s) :
2026-12-05
LE REGGAE DUB VIBES revient pour vous faire vibrer sur des sonorités toujours plus ensoleillées. Au programme, Reggae, Dub et Sound System avec des artistes de renommée nationale et internationale.
Retrouvez on stage LUIZA, HORACE ANDY & THE DUB ASSANTE BAND et au Dub Corner CHANNEL ONE SOUND SYSTEM, STAND HIGH PATROL DJ SET FEAT MARINA P et la Team BLACKBOARD JUNGLE pour ambiancer la soirée !
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Reggae Dub Vibes
L’événement Concert Reggae Dub Vibes Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Place de l’hôtel de ville Bressuire 9 juillet 2026
- Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire 9 juillet 2026
- Le Tour 79 Bressuire La Fôret-sur-Sèvre Bressuire 11 juillet 2026
- Randonnée pédestre Bressuire 14 juillet 2026
- Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Place de l’hôtel de ville Bressuire 16 juillet 2026