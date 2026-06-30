Concert Reggae Dub Vibes Espace Bocapole Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Concert Reggae Dub Vibes

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 37.45 – 37.45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 19:00:00

fin : 2026-12-05 03:30:00

Date(s) :

2026-12-05

LE REGGAE DUB VIBES revient pour vous faire vibrer sur des sonorités toujours plus ensoleillées. Au programme, Reggae, Dub et Sound System avec des artistes de renommée nationale et internationale.

Retrouvez on stage LUIZA, HORACE ANDY & THE DUB ASSANTE BAND et au Dub Corner CHANNEL ONE SOUND SYSTEM, STAND HIGH PATROL DJ SET FEAT MARINA P et la Team BLACKBOARD JUNGLE pour ambiancer la soirée !

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Concert Reggae Dub Vibes

L’événement Concert Reggae Dub Vibes Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais