Concert Renaud Capuçon et ses amis jouent les Variations Goldberg SAINT-SAVIN Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

Concert Renaud Capuçon et ses amis jouent les Variations Goldberg

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Retour en la remarquable abbatiale de Saint-Savin après des années de travaux. Et quel retour ! Les Variations Goldberg, l’un des sommets du répertoire, seront interprétées dans leur transcription pour trio à cordes par Renaud Capuçon, qu’on ne présente plus, ami de la première heure de L’Offrande Musicale. Il sera accompagné de deux jeunes et talentueux artistes qu’il soutient le violoncelliste Krzysztof Michalski et l’altiste Paul Zientara, déjà à ses côtés en 2022 avec l’Orchestre national du Capitole à Lourdes.

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SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

A return to the remarkable abbey church of Saint-Savin after years of renovations. And what a return! The Goldberg Variations, one of the pinnacles of the repertoire, will be performed in their transcription for string trio by Renaud Capuçon, who needs no introduction and has been a friend of L’Offrande Musicale from the very beginning. He will be accompanied by two young and talented artists whom he supports: cellist Krzysztof Michalski and violist Paul Zientara, who already performed alongside him in 2022 with the Orchestre national du Capitole in Lourdes.

L’événement Concert Renaud Capuçon et ses amis jouent les Variations Goldberg Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65