CONCERT – Rendez-vous avec Serge Reggiani Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

« Après avoir côtoyé Barbara, Ferré, Aragon, ils prêtent musique et voix à Serge Reggiani. Dans la lignée de leurs précédents spectacles avec l’élégance et l’exigence qui sont leur marque de fabrique, Annick Cisaruk, comédienne chanteuse, et David Venitucci, accordéoniste arrangeur, nous font (re)découvrir la diversité du beau Serge. Sous le regard amical d’une fille d’immigrés italiens, Ariane Ascaride. Un récital de haute intensité, d’une incroyable force de séduction. » – Yonnel Liégeois – Chantiers de Culture

« Quand on entend des artistes qui se donnent comme ça, on n’apprend pas simplement à chanter, on apprend à vivre ! Merci et chapeau bas ! » – Olivier Py

Annick Cisaruk : Chant

David Venitucci : Accordéon, arrangements

Le samedi 20 juin 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/rendez-vous-avec-serge-reggiani/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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