Concert-repas avec le groupe On remet ça ! Châtillon-sur-Loire
Concert-repas avec le groupe On remet ça ! Châtillon-sur-Loire samedi 11 juillet 2026.
Châtillon-sur-Loire
Concert-repas avec le groupe On remet ça !
9 Rue du Port Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le groupe ORC On remet ça ! vous donne rendez-vous samedi 11 juillet à 20h30 au restaurant Chez Mamie Germaine , à Châtillon-sur-Loire, pour une soirée pop-rock. Menu paella, dessert et verre de sangria 22 €.
Le samedi 11 juillet, le groupe ORC On remet ça ! investit Chez Mamie Germaine à Châtillon-sur-Loire pour une soirée placée sous le signe du pop-rock. À partir de 20h30, retrouvez sur scène des musiciens prêts à reprendre les grands titres qui font chanter et vibrer toutes les générations. Pour accompagner le concert, un menu comprenant une paella, un dessert et un verre de sangria sera proposé au tarif de 22 €. Une soirée conviviale à partager entre amis ou en famille, autour d’un repas et d’un concert énergique. Les places étant limitées, la réservation est conseillée au 02 38 37 29 19. 22 .
9 Rue du Port Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 29 19 dominiquelacaille67@gmail.com
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English :
80s/90s electro, pop and dance ambience guaranteed with duo Get Wild! Join us Saturday June 28 at 8pm at Chez Mamie Germaine restaurant in Châtillon-sur-Loire for a high-energy live concert. Menu at 22?… don’t forget to book on 02.38.37.29.19!
L’événement Concert-repas avec le groupe On remet ça ! Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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