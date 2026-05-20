Châtillon-sur-Loire

Spectacle musical et jonglerie Taxi Moyra

Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le 12 juillet à Mantelot, embarquez pour Taxi Moyra, un spectacle entre musique et jonglerie inspiré de l’Odyssée. Une invitation au voyage, portée par Emilia Tau et Michel Thouseau, dans un univers poétique et surprenant au bord de l’eau.

Le dimanche 12 juillet à 18h, rendez-vous à Mantelot à Châtillon-sur-Loire pour découvrir Taxi Moyra, un spectacle singulier entre musique et jonglerie.

Inspirée de l’Odyssée d’Homère, cette création invite le public à embarquer dans un voyage sensible et imaginaire vers l’île de Moyra. Au fil de la représentation, un bateau se construit peu à peu, entraînant petits et grands dans une traversée poétique où se mêlent mouvement, sonorités et récit. Porté par la jongleuse antipodiste Emilia Tau et le musicien performeur Michel Thouseau, ce duo propose une expérience originale, à la fois visuelle, musicale et immersive.

Un beau rendez-vous culturel à vivre au bord de l’eau, pour se laisser surprendre par un spectacle plein de poésie et d’évasion. .

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 40 54 mairie@chatillonsurloire.fr

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English :

On July 12 at Mantelot, join us for Taxi Moyra, a musical and juggling show inspired by the Odyssey. An invitation to travel, performed by Emilia Tau and Michel Thouseau, in a poetic and surprising universe on the water?s edge.

L’événement Spectacle musical et jonglerie Taxi Moyra Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX