Châtillon-sur-Loire

Exposition Transparences

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Du 4 juillet au 1er août, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition Transparences . Peinture, dessin, sculpture, gravure, photo… une invitation à découvrir une pluralité de regards et de techniques au fil d’un parcours artistique sensible et varié.

Du 4 juillet au 1er août, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille Transparences, une exposition qui invite à explorer la diversité des regards et des expressions artistiques.

Peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie… cette exposition réunit différentes pratiques et sensibilités autour d’un même fil conducteur, celui de la transparence, au sens propre comme au sens figuré. Matières, lumières, formes, textures et images dialoguent au fil du parcours pour offrir au visiteur une expérience visuelle riche et nuancée.

Cette exposition est une belle occasion de pousser la porte de l’Espace culturel et de découvrir un ensemble d’œuvres variées, portées par la créativité et la singularité de leurs auteurs. Un rendez-vous artistique à découvrir tout au long de l’été. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

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English :

From July 4 to August 1, the Espace culturel in Châtillon-sur-Loire hosts the Transparences exhibition. Painting, drawing, sculpture, engraving, photography? an invitation to discover a plurality of views and techniques in a sensitive and varied artistic journey.

L’événement Exposition Transparences Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX