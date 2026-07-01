Concert Repas Chorale CHORUS 2000 Village Vacances Le Piroulet Vassieux-en-Vercors
vendredi 10 juillet 2026 · Village Vacances Le Piroulet · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Concert Repas Chorale CHORUS 2000
Village Vacances Le Piroulet 204 RUE JACQUES ROUX Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
concert gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
La chorale CHORUS 2000 vous propose un concert au Village Vacances Le Piroulet.
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Village Vacances Le Piroulet 204 RUE JACQUES ROUX Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 00 contact@lepiroulet.com
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English :
The CHORUS 2000 choir invites you to a concert at Le Piroulet Vacation Village.
L’événement Concert Repas Chorale CHORUS 2000 Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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