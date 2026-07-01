Concert Repas Chorale CHORUS 2000 Village Vacances Le Piroulet Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Concert Repas Chorale CHORUS 2000

Village Vacances Le Piroulet 204 RUE JACQUES ROUX Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – – EUR

concert gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10

La chorale CHORUS 2000 vous propose un concert au Village Vacances Le Piroulet.

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Village Vacances Le Piroulet 204 RUE JACQUES ROUX Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 00 contact@lepiroulet.com

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English :

The CHORUS 2000 choir invites you to a concert at Le Piroulet Vacation Village.

L’événement Concert Repas Chorale CHORUS 2000 Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme