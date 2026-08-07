Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

CONCERT RÉSONANCES

Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert résonances à l’église de Belvezet.

Avec Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)

Organisé par l’association Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste

Concert résonances à l’église de Belvezet.

Avec Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)

Une traversée musicale née de voyages et de rencontres, où la voix et le violon deviennent passerelles entre les cultures et les émotions

Organisé par l’association Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste .

Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

Résonances Concert at the Belvezet Church.

Featuring Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)

Organized by the Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste Association

L’événement CONCERT RÉSONANCES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-03 par 48-OT Mont Lozere