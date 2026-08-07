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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

CONCERT RÉSONANCES Mont Lozère et Goulet

vendredi 21 août 2026 · Mont Lozère et Goulet

CONCERT RÉSONANCES Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise de Belvezet
Ville
48170 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Mont Lozère et Goulet

CONCERT RÉSONANCES

Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert résonances à l’église de Belvezet.
Avec Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)
Organisé par l’association Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste
Concert résonances à l’église de Belvezet.
Avec Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)
Une traversée musicale née de voyages et de rencontres, où la voix et le violon deviennent passerelles entre les cultures et les émotions
Organisé par l’association Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste   .

Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

Résonances Concert at the Belvezet Church.
Featuring Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)
Organized by the Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste Association

L’événement CONCERT RÉSONANCES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-03 par 48-OT Mont Lozere

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