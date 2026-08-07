CONCERT RÉSONANCES Mont Lozère et Goulet
vendredi 21 août 2026 · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
CONCERT RÉSONANCES
Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert résonances à l’église de Belvezet.
Avec Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)
Organisé par l’association Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste
Concert résonances à l’église de Belvezet.
Avec Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)
Une traversée musicale née de voyages et de rencontres, où la voix et le violon deviennent passerelles entre les cultures et les émotions
Organisé par l’association Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste .
Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
Résonances Concert at the Belvezet Church.
Featuring Jeremy Folcher (Monsieur Parallèle)
Organized by the Le Clocher de Saint-Jean-Baptiste Association
L’événement CONCERT RÉSONANCES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-03 par 48-OT Mont Lozere
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