CONCERT RÉVÉLATIONS (TOULOUSE GUITARE) SALLE DU SÉNÉCHAL Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONCERT RÉVÉLATIONS (TOULOUSE GUITARE)

SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Pour sa 9ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Guillem Louvet, jeune guitariste talentueux de notre région achève actuellement ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il partage une approche sensible et équilibré du répertoire, alliant exigence technique et profondeur musicale.

Manuel Toucinho s’impose comme une voix prometteuse de la guitare d’aujourd’hui. Son jeu à la fois maitrisé et habité révèle une profondeur musicale affirmée. Il mène une carrière active en musique de chambre avec le quatuor Concordis et le MP duo. Manuel joue sur des guitares de Zbigniew Gnatek.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Guitare. 20 .

SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie toulouse.guitare@yahoo.fr

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English :

For its 9th season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, blending tradition and new discoveries, at the heart of Toulouse’s cultural heritage.

L’événement CONCERT RÉVÉLATIONS (TOULOUSE GUITARE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE