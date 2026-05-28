Concert Ricardo Garcia Solo Église Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Concert Ricardo Garcia Solo

Église GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Flamenco Musique du monde.

Ricardo Garcia est guitariste et compositeur, instrumentiste d’une grande virtuosité. Ricardo Garcia est un artiste reconnu, accompli. Sa musique est éclectique, profondément enracinée dans le flamenco, s’inscrivant jusqu’aux confins de la musique classique, du jazz, et des musiques du monde… À présent, il développe différents projets en France et nous vous présentons aujourd’hui Ricardo Garcia Solo . Un projet Récital où Ricardo Garcia exécute en soliste ses dernières compositions, dans des lieux privilégiant le recueillement musical, salle de concerts, églises, etc … .

Église GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 62 60 53

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English :

Flamenco World music.

L’événement Concert Ricardo Garcia Solo Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65