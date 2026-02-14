Concert RMG Michel Supéra Varduhi Yeritsyan

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert RMG avec Michel Supéra et Varduhi Yeritsyan le dimanche 28 juin

Dans le cadre de la programmation RMG, venez assister à un concert exceptionnel le dimanche 28 juin 2026 à 17h à l’Auditorium de Gien.

Le saxophoniste Michel Supéra et la pianiste Varduhi Yeritsyan vous proposeront un programme alliant virtuosité, sensibilité et richesse musicale. Leur complicité artistique promet un moment intense et raffiné, accessible à tous les amateurs de musique classique.

La réservation est conseillée.

Les billets peuvent être réservés en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme. 15 .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 65 16

English :

RMG concert with Michel Supéra and Varduhi Yeritsyan on Sunday, June 28

L’événement Concert RMG Michel Supéra Varduhi Yeritsyan Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN