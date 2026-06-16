Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Centre aquatique Aquadel Cerizay
Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Centre aquatique Aquadel Cerizay vendredi 3 juillet 2026.
Cerizay
Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel
Centre aquatique Aquadel 31 Avenue de la Gare Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Du rock… les pieds dans l’eau ! Pour célébrer ses 20 ans, Aquadel vous propose une soirée très originale avec un concert du groupe Crimson Eye dans l’eau, une ambiance unique, du rock en live, accès à l’espace bien-être offert, buvette et restauration sur place avec le Boca Sèvres Nautique Club.
Un événement à ne pas manquer pour vivre une expérience hors du commun. .
Centre aquatique Aquadel 31 Avenue de la Gare Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 71 90 centresaquatiques@agglo2b.fr
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English : Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel
L’événement Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Cerizay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais
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