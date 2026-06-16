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Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Centre aquatique Aquadel Cerizay

Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Centre aquatique Aquadel Cerizay

Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Centre aquatique Aquadel Cerizay vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Centre aquatique Aquadel

Adresse : 31 Avenue de la Gare

Ville : 79140 Cerizay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4.7 4.7 Tarif de base plein tarif

Cerizay

Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel

Centre aquatique Aquadel 31 Avenue de la Gare Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Du rock… les pieds dans l’eau ! Pour célébrer ses 20 ans, Aquadel vous propose une soirée très originale avec un concert du groupe Crimson Eye dans l’eau, une ambiance unique, du rock en live, accès à l’espace bien-être offert, buvette et restauration sur place avec le Boca Sèvres Nautique Club.
Un événement à ne pas manquer pour vivre une expérience hors du commun.   .

Centre aquatique Aquadel 31 Avenue de la Gare Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 71 90  centresaquatiques@agglo2b.fr

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English : Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel

L’événement Concert rock dans l’eau Les 20 ans d’Aquadel Cerizay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais

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