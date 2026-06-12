Cerizay

Fête populaire et Marché des Producteurs de Pays

Domaine de la Roche Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Tout au long de la soirée, une vingtaine de producteurs de pays seront présents pour vous faire découvrir la richesse des produits locaux. Composez votre repas au fil de vos envies planches apéritives, pavés d’autruche, grillades de bœuf, burger d’agneau, nems, bières, fromages, miel, glaces au lait d’ânesse, cognac vins… Les visiteurs pourront aussi savourer des huîtres et des moules à la marinière.

Des tables et des chaises seront installées dans la prairie, au bord de l’eau, pour profiter d’un agréable repas champêtre en plein air. Pensez à apporter vos couverts.

À 23h, petits et grands pourront admirer le feu d’artifice, un moment fort de la soirée. L’ambiance festive se prolongera ensuite avec un bal populaire animé par Studio Night. .

Domaine de la Roche Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 11 ville@cerizay.fr

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English : Fête populaire et Marché des Producteurs de Pays

L’événement Fête populaire et Marché des Producteurs de Pays Cerizay a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais