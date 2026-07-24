Informations pratiques

Millau

Concert rock humoristique The Wackids

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-04-24

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

par Futur 2000

Dans la famille garnements du rock , demandez The Wackids ! Ils sont les virtuoses des instruments pour enfants et des gadgets sonores, autrement dit les rois du rock’n’toys . En plus, ils manient l’humour avec un talent inénarrable. Le trio The Wackids, en costumes futuristes mixant science-fiction et comics des années 80, revisite des tubes interplanétaires et distille une ambiance déjantée, contagieuse pour les jeunes générations… comme pour les moins jeunes !

De et avec Blowmaster, Bongostar, Speedfinger Technique Simon Joulie, Mika Laurier

Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits comme aux grands et le résultat est parfait ! Huffington Post

Durée 1 h 15

Tout public

Dans le cadre de La Cabane

Avec cette première édition de La Cabane Temps fort familial, notre objectif est d’ouvrir les portes du Théâtre aux familles, accueillies dans leurs singularités et diversités. De la petite enfance à l’adolescence, la Maison du Peuple propose une programmation adaptée, des moments de partage artistique pour sortir du quotidien et rêver ensemble. Alors parents, beaux-parents, grands-parents ou simple adepte de la féérie des spectacles jeune public, nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre Cabane éphémère.

Autour du spectacle

Samedi 24 avril Nombreuses animations et des ateliers gratuits. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Futur 2000

L’événement Concert rock humoristique The Wackids Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)