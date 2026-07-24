Concert rock humoristique The Wackids Millau
samedi 24 avril 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Concert rock humoristique The Wackids
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 8 – 8 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-04-24
fin : 2027-04-24
Date(s) :
2027-04-24
par Futur 2000
Dans la famille garnements du rock , demandez The Wackids ! Ils sont les virtuoses des instruments pour enfants et des gadgets sonores, autrement dit les rois du rock’n’toys . En plus, ils manient l’humour avec un talent inénarrable. Le trio The Wackids, en costumes futuristes mixant science-fiction et comics des années 80, revisite des tubes interplanétaires et distille une ambiance déjantée, contagieuse pour les jeunes générations… comme pour les moins jeunes !
De et avec Blowmaster, Bongostar, Speedfinger Technique Simon Joulie, Mika Laurier
Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits comme aux grands et le résultat est parfait ! Huffington Post
Durée 1 h 15
Tout public
Dans le cadre de La Cabane
Avec cette première édition de La Cabane Temps fort familial, notre objectif est d’ouvrir les portes du Théâtre aux familles, accueillies dans leurs singularités et diversités. De la petite enfance à l’adolescence, la Maison du Peuple propose une programmation adaptée, des moments de partage artistique pour sortir du quotidien et rêver ensemble. Alors parents, beaux-parents, grands-parents ou simple adepte de la féérie des spectacles jeune public, nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre Cabane éphémère.
Autour du spectacle
Samedi 24 avril Nombreuses animations et des ateliers gratuits. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by Futur 2000
L’événement Concert rock humoristique The Wackids Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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