Concert Rock Punk Monty Picon Les Idiots Pavillon 108 Fumel

Concert Rock Punk Monty Picon Les Idiots

Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Monty Picon, c’est 9 musiciens qui ont décidés de monter un collectif rock aux allures de fanfare, dans le but de jouer n’importe où, n’importe quand.

Les Idiots font résolument de la chanson française tout en y insufflant le côté rock issu de leurs expériences respectives.

Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 26 00

English : Concert Rock Punk Monty Picon Les Idiots

Monty Picon are 9 musicians who have decided to form a rock collective with a brass band feel, with the aim of playing anywhere, anytime.

Les Idiots are resolutely French chanson, with a rock edge derived from their respective backgrounds.

