Concert rock Sulphat’kétamine Cinéma le Pestel Die

Informations pratiques

Die

Concert rock Sulphat’kétamine

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Prix libre, 10 euros conseillés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Sulphat’Kétamine, un combo furieusement Rock’nRoll des 60’s et 70’s.

Bar et restauration

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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com

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English :

Sulphat’K%E9tamine,%A0a wild ’60s and ’70s rock ‘n’ roll combo.

Bar and restaurant

L’événement Concert rock Sulphat’kétamine Die a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois