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Concert rock Sulphat’kétamine Cinéma le Pestel Die

jeudi 16 juillet 2026 · Cinéma le Pestel · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cinéma le Pestel
Adresse
Avenue de la division du Texas
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
10 10 Prix libre, 10 euros conseillés

Die

Concert rock Sulphat’kétamine

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Prix libre, 10 euros conseillés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Sulphat’Kétamine, un combo furieusement Rock’nRoll des 60’s et 70’s.
Bar et restauration
  .

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07  pestelcafe@gmail.com

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English :

Sulphat’K%E9tamine,%A0a wild ’60s and ’70s rock ‘n’ roll combo.
Bar and restaurant

L’événement Concert rock Sulphat’kétamine Die a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois

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