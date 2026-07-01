Concert rock Sulphat’kétamine Cinéma le Pestel Die
jeudi 16 juillet 2026 · Cinéma le Pestel · Die
Informations pratiques
Die
Concert rock Sulphat’kétamine
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Prix libre, 10 euros conseillés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Sulphat’Kétamine, un combo furieusement Rock’nRoll des 60’s et 70’s.
Bar et restauration
.
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com
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English :
Sulphat’K%E9tamine,%A0a wild ’60s and ’70s rock ‘n’ roll combo.
Bar and restaurant
L’événement Concert rock Sulphat’kétamine Die a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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