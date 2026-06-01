Concert Romain Pinsolle LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert Romain Pinsolle

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Entre rock, blues et chanson française.

Avec Romain Pinsolle, prépare-toi à découvrir un univers musical riche et authentique, nourri par des influences aussi variées que The Rolling Stones, AC/DC, Serge Gainsbourg, Georges Moustaki ou encore Eric Clapton.

Entre rock, blues et chanson française, l’artiste propose des morceaux portés par une énergie sincère et une vraie personnalité musicale. Habitué de la scène depuis de nombreuses années, Romain Pinsolle n’est pas un inconnu du public puisqu’il a également marqué les esprits au sein du groupe Hangar, notamment avec le titre Version Originale.

Un concert vivant et généreux, entre guitares, émotions et influences intemporelles.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Between rock, blues and French chanson.

With Romain Pinsolle, get ready to discover a rich and authentic musical universe, nourished by influences as varied as The Rolling Stones, AC/DC, Serge Gainsbourg, Georges Moustaki and Eric Clapton.

Somewhere between rock, blues and French chanson, the artist?s songs are driven by sincere energy and a true musical personality. A regular performer for many years, Romain Pinsolle is no stranger to the public, having also made his mark with the group Hangar, notably with the track Version Originale.

A lively and generous concert, with guitars, emotions and timeless influences.

L’événement Concert Romain Pinsolle Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Luz St Sauveur|CDT65