CONCERT Romsii La Lune des Pirates Amiens
vendredi 11 décembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Romsii La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Romsii
VEN. 11 DÉCEMBRE 2026
20:00
Pop | FR
Romsii, c’est des dingueries, des sons addictifs et des clips réalisés à l’arrache, souvent cagoulé.
Il écrit sur ses potes, les soirées, les blessures du quotidien et les débuts maladroits. Il enchaîne les concerts complets à Paris (Le Point FMR, La Gaîté Lyrique, La Cigale) et bien d’annoncer pas moins d’un Elysée Montmartre et un Olympia. Il sera bientôt en tournée dans toute la France (Bordeaux, Lyon, Lille, Bruxelles, Nantes, etc) dans les salles et les festivals (Bars en trans, Musilac, etc).
Romsii
VEN. 11 DÉCEMBRE 2026
20:00
Pop | FR
Romsii, c’est des dingueries, des sons addictifs et des clips réalisés à l’arrache, souvent cagoulé.
Il écrit sur ses potes, les soirées, les blessures du quotidien et les débuts maladroits. Il enchaîne les concerts complets à Paris (Le Point FMR, La Gaîté Lyrique, La Cigale) et bien d’annoncer pas moins d’un Elysée Montmartre et un Olympia. Il sera bientôt en tournée dans toute la France (Bordeaux, Lyon, Lille, Bruxelles, Nantes, etc) dans les salles et les festivals (Bars en trans, Musilac, etc). .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
Romsii
FRI., DECEMBER 11, 2026
8:00 PM
Pop | FR
Romsii is all about craziness, addictive beats, and music videos shot on the fly—often while wearing a hoodie.
He writes about his friends, parties, the wounds of everyday life, and awkward beginnings. He’s been playing sold-out shows in Paris (Le Point FMR, La Gaête Lyrique, La Cigale) and is set to perform at none other than the Elysée Montmartre and the Olympia. He’ll soon be touring throughout France (Bordeaux, Lyon, Lille, Brussels, Nantes, etc.) at venues and festivals (Bars en trans, Musilac, etc.).
L’événement CONCERT Romsii La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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