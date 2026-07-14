Concert Ronan Onemanband Route de Dinan Crozon

Informations pratiques

Crozon

Concert Ronan Onemanband

Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Une voix rocailleuse et un style mêlant blues roots, bluegrass et country.

Ronan explore le blues depuis 15 ans, de son bayou breton aux routes de Memphis. .

Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 75 70 00 79

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English :

L’événement Concert Ronan Onemanband Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime