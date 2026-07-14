Concert Ronan Onemanband Route de Dinan Crozon
vendredi 24 juillet 2026 · Route de Dinan · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Concert Ronan Onemanband
Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Une voix rocailleuse et un style mêlant blues roots, bluegrass et country.
Ronan explore le blues depuis 15 ans, de son bayou breton aux routes de Memphis. .
Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 75 70 00 79
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English :
L’événement Concert Ronan Onemanband Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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