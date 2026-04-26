Concert : Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Oratoire du Louvre Paris
Concert : Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Oratoire du Louvre Paris jeudi 4 juin 2026.
Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans le sublime Oratoire du Louvre pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Paris. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.
Programme:
G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture
A.Vivaldi: les 4 saisons – l’été : Finale
P.I.Tchaikovsky: Valse sentimentale
P.Taffanel: Nocturne & Allegro scherzando
G.Bizet: Menuet & Farandole
C.Aznavour: La bohème
C.Saint-Saëns: Le cygne (Le carnaval des animaux)
J.Ibert: concerto pour flûte – Allegro scherzando
F.Poulenc: Cantinela
M.Ravel: Rhapsodie de concert : Tzigane
Ensemble Musicâme France:
Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Hrachya Avanesyan, 2nd violon Julius Benard; Alto Marion Duchesne ; Violoncelle Lionel Allemand
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Concert musique classique « Musicâme France » le 4 juin à 20h.
Le jeudi 04 juin 2026
de 20h30 à 21h45
payant
Prestige 40€ Placement devant ; Essentiel 30€
Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans
Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T20:30:00+02:00_2026-06-04T21:45:00+02:00
Oratoire du Louvre 145 Rue Saint-Honoré 75001 Paris
https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-musicamefrance/ +33749979708 musicame.france@gmail.com https://www.facebook.com/events/1302512258483633 https://www.facebook.com/events/1302512258483633
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