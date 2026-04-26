Concert : Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Oratoire du Louvre Paris

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans le sublime Oratoire du Louvre pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Paris. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

Programme:

G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

A.Vivaldi: les 4 saisons – l’été : Finale

P.I.Tchaikovsky: Valse sentimentale

P.Taffanel: Nocturne & Allegro scherzando

G.Bizet: Menuet & Farandole

C.Aznavour: La bohème

C.Saint-Saëns: Le cygne (Le carnaval des animaux)

J.Ibert: concerto pour flûte – Allegro scherzando

F.Poulenc: Cantinela

M.Ravel: Rhapsodie de concert : Tzigane

Ensemble Musicâme France:

Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Hrachya Avanesyan, 2nd violon Julius Benard; Alto Marion Duchesne ; Violoncelle Lionel Allemand

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Concert musique classique « Musicâme France » le 4 juin à 20h.

Le jeudi 04 juin 2026

de 20h30 à 21h45

payant

Prestige 40€ Placement devant ; Essentiel 30€

Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T20:30:00+02:00_2026-06-04T21:45:00+02:00

Oratoire du Louvre 145 Rue Saint-Honoré 75001 Paris

https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-musicamefrance/ +33749979708 musicame.france@gmail.com https://www.facebook.com/events/1302512258483633 https://www.facebook.com/events/1302512258483633



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