Concert Safety last ! Monte là-dessus ! Briare
Concert Safety last ! Monte là-dessus ! Briare mardi 30 juin 2026.
Briare
Concert Safety last ! Monte là-dessus !
Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Autrement Classique met le cinéma muet à l’honneur avec Safety Last ! de Harold Lloyd, accompagné en direct par piano, batterie et saxophone. Rendez-vous mardi 30 juin à 20h à l’auditorium Jean Poulain de Briare pour une soirée entre humour, musique et grand écran.
Autrement Classique vous propose une soirée originale autour du cinéma muet avec la projection de Safety Last !, célèbre film de Harold Lloyd. Pour redonner vie à ce grand classique, la séance sera accompagnée en direct par trois musiciens Cyrille Lehn au piano, Joe Quitzke à la batterie et Vincent Lê Quang au saxophone. Entre humour, virtuosité musicale et scènes cultes du cinéma burlesque, ce ciné-concert invite à redécouvrir toute la modernité et l’énergie du 7e art des années 1920. Rendez-vous le mardi 30 juin 2025 à 20h à l’auditorium Jean Poulain de Briare. 18 .
Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 96 77 52 contact@autrementclassique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Autrement Classique celebrates silent film with Harold Lloyd’s *Safety Last!*, accompanied live by piano, drums, and saxophone. Join us on Tuesday, June 30, at 8 p.m. at the Jean Poulain Auditorium in Briare for an evening of humor, music, and the big screen.
L’événement Concert Safety last ! Monte là-dessus ! Briare a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
À voir aussi à Briare (Loiret)
- Fête de la musique Briare 19 juin 2026
- Marché à l’ancienne Briare 21 juin 2026
- Cinéclub projection du film L’homme sans passé Briare 21 juin 2026
- Festival de théâtre amateur rencontres amateurs Briare 26 juin 2026
- Randonnées des canaux VTT, gravel, route, marche Briare 27 juin 2026