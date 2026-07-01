UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Point

Concert Saint-Point

jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Point

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
La Guinguette du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Point

Concert

La Guinguette du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Profitez d’un concert convicial au bord du lac Des Los Gipsy Toreros.
Au menu cuisse dd grenouilles.   .

La Guinguette du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 38 62  contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Concert

L’événement Concert Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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