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AGENDA · Saint-Point

Soirée Karaoké Saint-Point

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Point

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Camping du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Point

Soirée Karaoké

Camping du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25

Venez passer une soirée karaoké conviviale au bord du lac.   .

Camping du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 31 62  contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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