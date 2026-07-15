AGENDA · Saint-Point
Soirée barbecue Saint-Point
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Point
Informations pratiques
Saint-Point
Soirée barbecue
Guinguette du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Venez passer une soirée barbecue pour démarrer le week-end à la guinguette du Lac. .
Guinguette du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 38 62 contact@campingdulacbourgogne.com
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English : Soirée barbecue
L’événement Soirée barbecue Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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