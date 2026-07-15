Informations pratiques

Saint-Point

Soirée barbecue

Guinguette du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Venez passer une soirée barbecue pour démarrer le week-end à la guinguette du Lac. .

Guinguette du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 38 62 contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Soirée barbecue

L’événement Soirée barbecue Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III