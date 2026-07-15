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AGENDA · Saint-Point

Finale de la coupe du monde Saint-Point

dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Point

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Camping du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Point

Finale de la coupe du monde

Camping du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez profiter de la finale de la coupe du monde à la Guinguette du Lac.   .

Camping du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 38 62  contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Finale de la coupe du monde

L’événement Finale de la coupe du monde Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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