Informations pratiques

Saint-Point

Finale de la coupe du monde

Camping du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez profiter de la finale de la coupe du monde à la Guinguette du Lac. .

Camping du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 38 62 contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Finale de la coupe du monde

L’événement Finale de la coupe du monde Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III