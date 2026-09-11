Concert Salt and Sugar Soul Z.A Avenue de Salm Senones

Informations pratiques

Senones

Concert Salt and Sugar Soul

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Les Salt and Sugar Soul débarquent à l’Opercule pour un live aussi chaleureux qu’une bonne pinte.

Ce trio voix féminine, contrebasse, guitare et looper revisite avec classe et groove des standards rock qui ont traversés des décennies.

Le tout enveloppé dans une sauce groovy bluesy soul qui donne le sourire dès les premières mesures.

Sur réservation.Tout public

0 .

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08

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English :

Salt and Sugar Soul come to the Opercule for a live show as warm as a good pint.

This trio of female vocals, double bass, guitar and looper revisit rock standards that have spanned the decades with class and groove.

All wrapped up in a groovy bluesy soul sauce that puts a smile on your face from the very first bars.

Reservations required.

L’événement Concert Salt and Sugar Soul Senones a été mis à jour le 2026-08-25 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES