CONCERT SAM SAUVAGE Montpellier

CONCERT SAM SAUVAGE

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : 2026-11-21

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Sam Sauvage, originaire de Boulogne-sur-Mer, incarne une nouvelle voix indomptable de la pop française …

Nommé aux Victoires de la Musique en tant que Révélation masculine, il vient de sortir son premier album, Mesdames, Messieurs !, un disque intense où l’intime, le social et le politique se percutent sans détour.

C’est avant tout sur scène que Sam Sauvage impose pleinement sa singularité. Habité, frontal, viscéral, il incarne et vit chacune de ses chansons. Une voix puissante et un corps en tension servent une interprétation sans artifice forgée à force de concerts, de festivals et de premières parties (Zaho de Sagazan, Eddy de Pretto, Clara Lucian, Feu! Chatterton …).

Chaque concert est une décharge émotionnelle, où l’urgence du propos et la sincérité de l’interprétation laissent une empreinte durable.

Sam Sauvage est un artiste de l’instant, du risque, du vivant. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Sam Sauvage, from Boulogne-sur-Mer, embodies an indomitable new voice in French pop …

Nominated for Best Male Newcomer at the Victoires de la Musique awards, he has just released his first album, Mesdames, Messieurs, an intense record where the intimate, the social and the political collide head-on.

