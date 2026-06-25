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Concert Sam Sauvage BP 47 Portes-lès-Valence

jeudi 19 novembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
38 38 38

Portes-lès-Valence

Concert Sam Sauvage

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 20:00:00

Date(s) :
2026-11-19

À seulement vingt‑cinq ans, à califourchon entre les années 70, la chanson, la pop, l’electro et le rock, ce jeune auteur‑compositeur appartient à cette génération instinctive d’artistes qui ne réfrènent pas leurs élans.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

%C0 At just twenty-five years old, %E0 straddling the 1970s, song, pop, electro, and rock—this young singer-songwriter belongs to that instinctive generation of artists who don’t hold back their creative impulses.

L’événement Concert Sam Sauvage Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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